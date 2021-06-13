شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يتقدم ماراثون منحة ناصر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الوفود المشاركة ضمن فعاليات منحة الزعيم جمال عبدالناصر الدولية للقيادة، بنسختها الثانية، ماراثون بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمن الماراثون الدراجات الهوائية، الدراجات النارية، وماراثون للجري، حول المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وداخلها.

أعرب صبحي عن سعادته بلقاءه الوفود المشاركة في منحة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل ضمن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي تسعي فيها دائماً إلى تعريف شباب العالم المشاركين في المنحة بمعالم مصر الحضارية، ومدي التطور والنهضة الذي تعيشه مصر الآن.

مضيفاً، إن الدولة الحديثة تعمل على البناء والتطور في جميع المجالات، حيث تسعي الدولة المصرية لتطوير وبناء شخصية وقدرات أبنائها من الشباب عن طريق توفير كافة السبل لهم لمواجهة تحديات سوق العمل، وأن يكونوا على القدر من الكفاءة والتعليم لمنافسة الآخرين في مجالاتهم المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة.

الجدير بالذكر أنه تقام جولة للوفود المشاركة في منحة الزعيم جمال عبدالناصر الدولية للقيادة، في نسختها الثانية، التي تحمل شعار «تعاون الجنوب جنوب»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وذلك بمشاركة 120 قيادة شبابية من 53 دولة على مستوي القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – أمريكا اللاتينية)، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو 2021، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حيث قام المشاركون في المنحة بجولة في العديد من الأماكن ومنها زيارة لبانوراما حرب أكتوبر، منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، متحف القوات الجوية المصرية، أكاديمية الشرطة ومجلس النواب بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية.