شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من ساسي للزمالك قبل عودته إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة مدوية تلقى الجهاز الإداري لنادي الزمالك اتصالا من فيرجاني ساسي لاعب الفريق يخطرهم فيه بعدم تمكنه من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة أو التدريبات بعد انتهاء عقده رسميا مع النادي .

وقام اللاعب بالاتصال بإداري الفريق الجديد موجها له رسالة غامضة حيث أكد له أن عودته ستكون من أجل توديع اللاعبين والجهاز الفني وبناء علي رغبتهم فضلا عّن جمع أغراضه وأغراض أسرته قبل السفر لوجهته المقبلة .

وجاء اتصال ساسي بمثابة الصدمة للادارة واللاعبين الذين كانوا يعولون على استكمال اللاعب للدوري لكنه رفض لرغبته في الانضمام لناديه الجديد.

يذكر أن ساسي أعلن انتهاء مشواره مع الأبيض .