شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لمدرب المنتخب الأوليمبي بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، مشيداً بآداء االلاعبين أمام جنوب إفريقيا خلال الودية الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفي مصطفى محمد ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وقال أبوالدهب في تصريحات إذاعية: المنتخب الوطني الأوليمبي قدم مباراة جيدة والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قام بتجربة أكثر من عنصر في مختلف المراكز، وهناك العديد من العناصر المميزة التي تستطيع تحقيق إنجازاً كبيراً في طوكيو.

واختتم أبوالدهب: محمد صلاح نجم كبير وإضافة قوية إلى أي فريق، وأتمنى تواجد اللاعب مع الفراعنة في رحلة طوكيو لأن مكانة وقيمة اللاعب ستصنع الفارق للمنتخب الأوليمبي، لكن الأمر متروك إلى إدارة نادي ليفربول والجهاز الفني للفريق.