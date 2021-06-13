شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد سفره إلى تونس لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول على موعد سفر الفريق إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية .

وأعلن الجهاز الفنى موعد سفر الأهلى إلى تونس الثلاثاء المقبل، لخو مباراة الأهلى المقرر لها 19 يونيو الجاري .

وأجرى الفريق مسحة طبية صباح اليوم قبل انطلاق التدريبات للكشف عن عدوى فيروس كورونا وذلك استعدادا للسفر لتونس لخوض لقاء الترجي.

وشهدت تدريب الأهلي اليوم الأحد عودة المدافع بدر بانون بعد وصوله إلى القاهرة، وانتهاء معسكر منتخب المغرب للمحليين الذي تواجد فيه الأيام الماضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لتجهيز اللاعب حيث خاض مرانا في الجيم اليوم لعمل الاستشفاء اللازم قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.