اخبار الرياضه

الأهلي يعلن موعد سفره إلى تونس لمواجهة الترجي

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد سفره إلى تونس لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول على موعد سفر الفريق إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية .

وأعلن الجهاز الفنى موعد سفر الأهلى إلى تونس الثلاثاء المقبل، لخو مباراة الأهلى المقرر لها 19 يونيو الجاري .

وأجرى الفريق مسحة طبية صباح اليوم قبل انطلاق التدريبات للكشف عن عدوى فيروس وذلك استعدادا للسفر لتونس لخوض لقاء الترجي.

وشهدت تدريب الأهلي اليوم الأحد عودة المدافع بدر بانون بعد وصوله إلى القاهرة، وانتهاء معسكر منتخب المغرب للمحليين الذي تواجد فيه الأيام الماضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لتجهيز اللاعب حيث خاض مرانا في الجيم اليوم لعمل الاستشفاء اللازم قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا