شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تمديد عقد عبد الشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء حسين لبيب، فتح خطوط مفاوضات مع محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الكروي الأول من أجل تمديد عقده مع القلعة الحمراء خاصة أن عقد اللاعب ينتهى الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب رحب بالاستمرار مع نادى الزمالك، لافتا إلى أنه يريد الاعتزال داخل جدران القلعة البيضاء بعدما وصل لسن الـ36 عاما، فضلا عن رغبة الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفى للزمالك في الحفاظ على اللاعب الذي يعتبر من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى، رغم أن مركز الظهير الأيسر يضم لاعبين صغار في السن، وهم عبدالله جمعة، أحمد فتوح، وتعاقد الزمالك مع اللاعب لمدة 3 مواسم بعد عودته من فترة احتراف في السعودية، بداية من موسم 2019/ 2020، وتنتهي في 2022/2021، بقيمة 23 مليونا و575 ألفا و905 جنيهات.