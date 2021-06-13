شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يكتفي بجلسة في الجيم .. واللاعب جاهز لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد.

من جانبه قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن وليد سليمان يعاني من كدمة خفيفة في القدم، ووفقا لتأكيدات الجهاز الطبي بالفريق، بقيادة أحمد أبو عبلة فإن اللاعب سيكون موجودا مع باقي زملائه في الفريق استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة والمقرر لها يونيو الجاري، على أرض ملعب استاد رادس.

وتطير البعثة إلى تونس صباح الثلاثاء المقبل، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، والذي اعتاد على رئاسة بعثة الفريق خلال المواجهات القوية التي يخوضها الأهلي في بطولة دورى أبطال إفريقيا.