شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وليد سليمان تبعده عن تدريبات الأهلى استعدادًا للترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب وليد سليمان لاعب الأهلي عن تدريبات الأحمر الجماعية صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى وليد سليمان بأداء تدريبات في الجيم وذلك بعد تعرضه لكدمة في القدم غادر على إثرها التقسيمة الجماعية في تدريب الأمس.

وقلل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى من خطورة الإصابة موضحا أنها مجرد كدمة خفيفة.

في المقابل شهد تدريب الأهلي اليوم الأحد عودة المدافع بدر بانون بعد وصوله إلى القاهرة، وانتهاء معسكر منتخب المغرب للمحليين الذي تواجد فيه الأيام الماضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لتجهيز اللاعب حيث خاض مرانا في الجيم اليوم لعمل الاستشفاء اللازم قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.