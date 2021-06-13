شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة إريكسن تتصدر الصحف العالمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا حديث يعلو فوق ما تعرض له النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، حيث تصدر الصحف العالمية، بعد سقوط المفاجيء خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وذلك بسبب سكتة قلبية مفاجئة.

عنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لدينا أبطال يورو: الأطباء، رعب كبير في كوبنهاجن بعد انهيار لعبة كريستيان إريكسن، تم إحياء النجم الدنماركي بعد 15 دقيقة من 15 CPR مع قيام الأطباء بتثبيته قبل نقله إلى المستشفى».

فيما علقت صحيفة «آس»الإسبانية، «مثل هذا الخوف- انهار كريستيان إيركسن خلال المباراة الافتتاحية لليورو 2020 في الدنمارك أمام فنلندا في كوبنهادن، هرع المسعفون في الموقع إلى مكان الحادث وتم إنقاذه من خلال عملية الإنعاش القلبي الرئوي السريعة».

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو»الكتالونية: «تم الحفظ- تأكد أن حالة كريستيان إريكسن مستقرة في المستشفى بعد انهيارها خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية لليورو 2020 أمام فنلندا».

وتصدر صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عنوان «العبوا وادعوا لـ كريستيان، صدمة اريكسن ولكن اللقاء يستمر، النجم قاتل من أجل حياته على أرضية الملعب».

قالت صحيفة «ديلي ستار»الإنجليزية، «كرة القدم تدعو من أجل اريكسن، النجم بخير بفضل الأطباء».

وجاء في صدر غلاف صحيفة «ديلي إكسبريس»الإنجليزية، عنوان «راحة بعد أخبار استقرار حالة ايركسن، كرة القدم تصدم بعد انهيار اللاعب على أرضية الملعب».

ونشرت صحيفة «توتو سبورت»الإيطالية، صورة للنجم الدنماركي إيركسن، وقالت «كريس، نحن معك!، دراما في كوبنهاجن، إيركسن ينهار على ارض الملعب لكنه الآن بعيد عن الخطر، طلب من زملائه اللعب من المستشفى، بعد الصدمة، فنلندا فازت على الدنمارك 1/0، لوكاكو يهدى هدف بلجيكا له: انا احبك!.

ذكرت صحيفة «كورييري ديللو سبورت»الإيطالية، قائلة: «معجزة اليورو، الرعب في لقاء الدنمارك وفنلندا: زوجته وزملائه والجماهير يبكون، إيركسن يسقط على ارض الملعب: كايير ينقذه وجهاز تنظيم ضربات القلب، سكته قلبية للاعب خط الوسط، على الفور مساعدة من الكابتن ثم المسعفون، طمأن زملائه في المستشفى:» الآن اذهبوا والعبوا.