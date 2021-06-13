شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعرض على طلائع الجيش منسي ومرعي نهائياً مقابل أحمد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي مسؤولى نادي بيراميدز للتعاقد مع احمد سمير لاعب طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفيةالمقبلة، بناء على طلب من الجهاز الفنى، بعدم المستوى الرائع الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق العسكري، خلال بطولة الدوري الممتاز.

وقدم نادي بيراميدز عرضاً لنظرائهم فى طلائع الجيش، بضم أحمد سمير، مقابل التعاقد مع ناصر منسي وعمرو مرعي نهائيا حيث ان اللاعبان معاران من صفوف نادي بيراميدز قبل انطلاق الموسم الحالي وقدم أحمد سمير آداءا لافتا للنظر مع طلائع الجيش في الموسم الحالي في الدوري وتمكن من تسجيل 11 هدفًا مما جعله يدخل دائرة اهتمامات بيراميدز، ومن المنتظر أن يقدم بيراميدز عرضا رسميا للطلائع لحسم الصفقة خاصة أن الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع سمير في الفترة الماضية.