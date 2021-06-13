شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حيلة الزمالك لحل أزمة «جروس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك في الأيام الماضية مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق لحل أزمته بشكل ودي وتنازله عن الشكوى التي تقدم بها ضد النادي في وقت سابق والتي تزيد عن نصف مليون دولار وحصل المدرب على حكم نهائي فيها.
إدارة الزمالك تسعى لحل الأمر بصورة ودية بعيدًا عن الفيفا مع جروس وإقناعه بالتنازل عن الشكوى وتقسيط المبلغ وذلك لتجنب أي غرامات مضاعفة من جانب الفيفا والوقوع تحت وطأة خصم نقاط من رصيد النادي وغيرها من العقوبات.
وتواجه اللجنة المؤقتة الحالية للزمالك مشكلة كبيرة في الوقت الحالي بسبب كم الشكاوى الموجودة على النادي في الفيفا وضرورة حلها في أسرع وقت بالإضافة إلى الديون المتراكمة على النادي وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على النادي.