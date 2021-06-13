شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حيلة الزمالك لحل أزمة «جروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك في الأيام الماضية مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق لحل أزمته بشكل ودي وتنازله عن الشكوى التي تقدم بها ضد النادي في وقت سابق والتي تزيد عن نصف مليون دولار وحصل المدرب على حكم نهائي فيها.

إدارة الزمالك تسعى لحل الأمر بصورة ودية بعيدًا عن الفيفا مع جروس وإقناعه بالتنازل عن الشكوى وتقسيط المبلغ وذلك لتجنب أي غرامات مضاعفة من جانب الفيفا والوقوع تحت وطأة خصم نقاط من رصيد النادي وغيرها من العقوبات.

وتواجه اللجنة المؤقتة الحالية للزمالك مشكلة كبيرة في الوقت الحالي بسبب كم الشكاوى الموجودة على النادي في الفيفا وضرورة حلها في أسرع وقت بالإضافة إلى الديون المتراكمة على النادي وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على النادي.