شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس التعاقد مع هداف الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الكونغولى مالانجو مهاجم الرجاء المغربي، تحت الاختبار تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقاات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تالق اللاعب مع الرجاء خلال بطولة الكونفيدرالية خاصة فى مباراتى بيرميدز فى دور المجموعات، كما قاد فريقه للتاهل الى نصفالنهاي من البطولة نفسها.

ووضع كارتيرون المهاجم الكونغولى ضصمن حساباته بعدما تم ترشيحه لتدعيم هجوم الفريق، الذى يعانى من اهتزاز بعد رحيل مصطفي محمد اللاحتراف فى الدورى التركي و من المنتظر ان يتابع مسؤولى نادي الزمالك فى مباراتى الذهاب و الاياب امام بيراميدز فى نصف نهائي الكونفيدرالية لحم الموقف النهائي من اللاعب الذى تم ترشيحه للانضمام للاهلي خلال الفترة السابقة ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح وتعاقد الاهلي مع والتر بواليا من صفوف الجونة.