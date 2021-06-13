شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسـتأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات مسحة كورونا التي خضع لها اللاعبون استعداداً للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك في الوقت الذي تأكدت جاهزية الثنائى صلاح محسن وطاهر محمد طاهر لاعبا الأهلي للمشاركة في مباراة فريقهما ضد الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائى أفريقيا، بعد الإصابة التي لحقت بهما سواء خلال تواجدهما مع المنتخب الأولمبى أو قبل الانضمام لمعسكر المنتخب، ليتأكد جاهزيتهما لمرافقة بعثة الأهلى في رحلة سفره إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل.

فيما يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً في الخامسة مساء اليوم الأحد، لمناقشة عدة قضايا وملفات خاصة بالنادى، كما يُحدد المجلس خلال الاجتماع رئيس بعثة الفريق في تونس لمواجهة الترجى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتشير الدلائل إلى أن محمود الخطيب رئيس النادى سيكون هو رئيس بعثة المارد الأحمر لخوض هذه المباراة المرتقبة.