الاتحاد الدنماركي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ "أريكسن".. وأول تعليق من اللاعب بعد استقرار حالته

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، حالة اللاعب كريستيان أريكسن، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال مواجهة فنلندا، أمس السبت، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وأصدر الاتحاد الدنماركي، بيانًا رسميًا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح فيه استقرار الحالة الصحية للاعب عقب استعادة الوعي.

واستقرت الحالة الصحية للاعب، حيث من المقرر أن يبقى في المستشفى خلال الساعات المقبلة لإجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان على صحته.

ووجه إريكسن، رسالة لكل زملائه في الفريق، عقب الدعم الذي تلقاه في الساعات الأخيرة، بعد سقوطه في الملعب.

وأثار إريكسن حالة من الرعب، في قلوب كل اللاعبين والجماهير، بعد السقوط المفاجئ بدون ملامسة أي لاعب، ليعيش العالم أجمع دقائق من الرعب، قبل أن يتم استعادة وعي اللاعب ونقله للمستشفى واستئناف المباراة، بعد توقفها.