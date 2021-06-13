سيراميكا كليوباترا: الزمالك لم يطلب صالح أو إبراهيم.. ولم نخاطب الأهلي لضم مروان وبواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، وجود اتصالات بينهم ومسؤولي الأهلي أو الزمالك بخصوص لاعبي فريقهم.

وأضاف البطاوي، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد:"لم نتلق أي خطابات رسمية من الزمالك لصالح جمعة ومحمد إبراهيم، ولا مشكلة لدينا في بيع أي لاعب ولكن من يحسم الأمر هو الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد وهل هناك بديلًا يعوض رحيل اللاعب أم لا".

وردّ المدير الرياضي لنادي سيراميكا، على ما يُثار عن طلبهم ضم مروان محسن أو والتر بواليا من الأهلي، بقوله:"أي مهاجم من مهاجمين الأهلي سيكون إضافة لنا ولكن لم نتحدث مع الأهلي عن شيء، نركز على الظهور بصورة جيدة في المباريات المقبلة وكذلك الأهلي فلا مجال لأي أحاديث، وربما يُثار الأمر بسبب وجود أحمد ياسر بصفوفنا على سبيل الإعارة وإذا رغب الأهلي في إعادته سيكون سيراميكا في حاجة لتعويض رحيله وسيكون الأهلي في حاجة لإخراج أحد لاعبيه ولكن ليس هناك أي أحاديث مع الأهلي".

وأتم البطاوي:"راضون عن الفريق؛ بعد بناء فريق بعدد كبير من الأفراد استطاعوا الانسجام سويًا، نسير بشكل جيد ونتمنى أن نُنهي بصورة جيدة، بالطبع نتمنى التواجد في المربع الذهبي وأن نُنهي بصورة جيدة والإدارة توفر لنا كل شيء ونتمنى تحقيق طموحنا".