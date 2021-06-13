نهاية مشوار لاعب بلجيكا في يورو 2020 للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

خرج المدافع تيموثي كاستاني من قائمة المنتخب البلجيكي في يورو 2020 بعد تعرضه لكسر مزدوج في مقبس العين خلال المواجهة أمام روسيا مساء السبت في مستهل مشوار الفريقين في البطولة القارية.

وقال روبرت مارتينيز مدرب بلجيكا بعد الفوز على روسيا بثلاثة أهداف دون رد في سان بطرسبرج "لقد خرج".

وأضاف مارتينيز "أنباء سيئة حقا، من المحزن مشاهدة خروج تيموثي من البطولة ، تعرض لكسر مزدوج ، والآن سيخضع للعلاج اللازم".

وجرى استبدال كاستاني بعد اصطدام رأسه برأس الروسي دالير كوزياييف، كما خرج المدافع البلجيكي الأخر يان فيرتونخين من المباراة بعد تعرضه للإصابة مبكرا لكن حالته أقل خطورة من كاستاني.

وأشار مارتينيز " يان فيرتونخين يعاني من إصابة عادية، كدمة في الكاحل، سننتظر 48 ساعة لنرى أبعادها ، لكني لا أتوقع أن تكون خطيرة".

وتتضمن قائمة الإصابات في منتخب بلجيكا، كيفين دي بروين الذي يعاني من إصابة في الوجه واكسيل فيتسيل الذي يتعافى من تمزق في وتر أخيل، ليغيب كلاهما عن مواجهة روسيا من اجل الحصول على مزيد من الوقت للتعافي".