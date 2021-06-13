قرار جديد من منتخب الدنمارك بعد إصابة إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر المنتخب الدنماركي تأجيل حصته التدريبية اليوم الأحد في أعقاب انهيار كريستيان إريكسن خلال المباراة أمام فنلندا في افتتاح مشوار الفريقين بيورو 2020.

كما جرى إلغاء كافة الأنشطة الإعلامية، بحسب ما ذكره الاتحاد الدنماركي لكرة القدم.

وانهار إريكسن داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ، دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل نقله إلى المستشفى.

وجرى تأجيل المباراة لنحو ساعتين قبل استئنافها بعد استقرار الحالة الصحية لإريكسن.

وسجل جويل بوهانبالو هدف الفوز لمنتخب فنلندا الذي يسجل ظهوره الأول بالبطولة القارية.