أسطورة الدنمارك ينتقد استكمال مباراة فنلندا بعد سقوط إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انتقد الأسطورة الدنماركي مايكل لاودروب قرار استئناف مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في افتتاح مشوار الفريقين بيورو 2020، رغم انهيار كريستيان إريكسن خلال المباراة.

وانهار إريكسن داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب آخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار 10 دقائق قبل نقله إلى المستشفى.

وجرى تأجيل المباراة لنحو ساعتين قبل استئنافها بعد استقرار الحالة الصحية لإريكسن لينتهي اللقاء بفوز فنلندا بهدف دون رد.

وقال لاودروب "أحترم أن فريقنا وكذلك منتخب فنلندا تمكنا من استئناف اللعب، لكن عندما يحدث شيء مثل هذا فإن المشاعر تكون غالبة دون وجود نظرة عامة لاتخاذ القرارات الهامة".

وأضاف "أعتقد أنه من الخطأ اتخاذ قرار بشكل سريع للغاية بعد حادث مؤثر".