كيف تابعت وسائل الإعلام سقوط إريكسن؟.. "الأطباء أبطال اليورو"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تفاعلت وسائل الإعلام مع واقعة انهيار النجم الدنماركي كريستيان إريكسن خلال المباراة أمام فنلندا أمس السبت في افتتاح مشوار الفريقين بيورو 2020 رغم.

وانهار إريكسن داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ، دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل نقله إلى المستشفى.

وجرى تأجيل المباراة لنحو ساعتين قبل استئنافها بعد استقرار الحالة الصحية لإريكسن لينتهي اللقاء بفوز فنلندا بهدف دون رد.

وأوضحت محطة "دي ار" التليفزيونية الدنماركية "ما بدأ كمهرجان كروي تحول إلى كابوس".

وأشادت "دي ار" برد فعل اللاعبين داخل الملعب حيث وقفوا في دائرة حول زميلهم إريكسن للحيلولة دون رؤيته وهو في هذه الحالة.

من جانبها كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية "لدينا بالفعل أبطال أوروبا، الأطباء".

وذكرت صحيفة "ال بايس" الإسبانية "دماء جميع مشجعي كرة القدم تجمدت فجأة حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة من مساء السبت".