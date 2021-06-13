الخليج 365 يكشف.. 6 بنود على طاولة مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً في الـ5 مساء اليوم الأحد برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، لمناقشة 6 ملفات مهمة في المقر الرئيسي بالجزيرة.

وكشف مصدر بالأهلي لمصراوي أن الأجتماع سيناقش 6 بنود مهمة، على رأسها ملف كرة القدم، حيث سيتم عرض توصيات لجنة التخطيط للكرة بجانب تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين.

وقال المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه أن الملف الثاني هو رئاسة بعثة فريق الكرة، ولكن الأمر تم حسمة نهائياً وسيكون القرار هو اعتماد سفر محمود الخطيب كرئيس بعثة الفريق في رحلة تونس التي ستغادر في الـ4 من عصر الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن البند الثالث هو ملف قطاع النشاط الرياضي، حيث سيتم مناقشة ملف تقدم به رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط، حول تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد.

وأوضح أن فريق الطائرة، رجالا وسيدات، لن يتم الاقتراب منهم وسيتم التجديد لهم، بينما الأمر غير واضح بالنسبة لطارق محروس، المدير الفني لفريق اليد رجال، فيما أوصى روؤف عبدالقادر بتجديد التعاقد مع البرتغالي ماريو بالما لقيادة فريق السلة في الموسم الجديد، رغم فشله في تخطي عقبة الاتحاد السكندري بنصف نهائي دوري المحترفين، ولكنه لا يسأل عن الأمر نهائياً وهو اسم كبير في تلك اللعبة.

وشدد أن البند الـ4 هو منصب المدير التنفيذي الذي خلى برحيل العميد محمد مرجان وتوليه منصب نائب رئيس شركة استادات الوطنية وتم إجراء مسابقة تقدم لها 35 شخصا وبعد انعقاد اللجنة تم إعداد مذكرة مطولة لمجلس الإدارة، ولكن حسب المصدر الأقرب تم اختيار الدكتور سعد شلبي ليكون المدير التنفيذي الجديد بشكل نهائي.

وقال إن البند الـ5 هو ملف الإنشاءات، حيث سيجري ما تم التوصل فيه في الفرع الجديد بالتجمع الخامس بجانب هدم المدرج القديم للتتش والتصور الجديد للمكان .

وأضاف أن البند الـ6 سيكون متابعة لتطور موقف الشركات الـ3 التي تم تأسيسها، وهي كرة القدم وشركة الأهلي للسياحة والخدمات وشركة استاد النادي الأهلي.