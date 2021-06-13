بالفيديو.. سون يدعم إريكسن بعد هدفه في شباك لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فاز منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه اللبناني 2/ 1 اليوم الأحد على ستاد مدينة جويانج ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتقدم المنتخب اللبناني بهدف سوني سعد في الدقيقة 13 لكن منتخب كوريا الجنوبية رد بهدفين حملا توقيع سونج مين كيو في الدقيقة 51 وسون هيونج مين من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وقام سون بالاحتفال بهدفه مشيراً الى رقم زميله السابق في توتنهام الإنجليزي كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك "23"، وذلك لدعمه بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وانهار إريكسن/29 عاما/ داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل نقله إلى المستشفى.

وعزز منتخب كوريا الجنوبية موقعه في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل عشر نقاط للبنان، وست نقاط لتركمانستان وظلت سريلانكا بدون رصيد في الوقت الذي أعلن فيه منتخب كوريا الشمالية انسحابه من التصفيات بسبب جائحة كورونا.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات الثماني ، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.