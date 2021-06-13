"تحدثنا معه".. الاتحاد الدنماركي يوضح تطورات حالة إريكسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بياناً رسمياً، صباح اليوم الأحد، وكشف تطورات حالة لاعب المنتخب كريستيان إريكسن بعد إصابته القوية خلال مباراة فنلندا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وجاء في بيان الاتحاد الدنماركي "هذا الصباح، تحدثنا مع كريستيان إيركسن الذي حرص على إرسال تحياته لجميع زملائه، حالته مستقرة، سوف يبقى في المستشفى لمزيد من الفحوصات الطبية".

وتابع البيان "نود تقديم الشكر للجميع بسبب مشاعرهم ورسائل دعمهم لكريستيان إيركسن، سواء من الجماهير أو اللاعبين والعائلات الملكية في الدنمارك وإنجلترا، والاتحادات الدولية والأندية، والجميع".

واستمر "نشجع الجميع على إرسال تحياتهم ورسائلهم للاتحاد الدنماركي، وسنتأكد من أن جميع الرسائل تمر وتصل لكريستيان إيركسن وعائلته".

وانهار إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب أخر، والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب

وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي أمس السبت "مباراة يورو 2020 في كوبنهاجن توقفت بسبب حالة طبية طارئة".

وتوجه لاعبو المنتخب الفنلندي إلى غرف خلع الملابس في الوقت الذي نقل فيه إريكسن إلى خارج الملعب على محفة مع وضع قطعتين كبيرتين من القماش حول جسده وسط التفاف زملائه من حوله.

وأوضح يويفا أن "اللاعب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة".

وطلبت السلطات من الجماهير البقاء في الملعب، فيما كتب اتحاد الكرة الدنماركي عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "كريستيان إريكسن عاد إلى وعيه وحالته مستقرة، سيبقى بالمستشفى في ريجشوبيتالت لإجراء المزيد من الفحوصات ".

وأضاف "المباراة أمام فنلندا ستلعب، هذا سيحدث بعدما تأكد اللاعبون من أن كريستيان بخير، المباراة ستستأنف في الثامنة ونصف مساء بالتوقيت المحلي".

وحقق منتخب فنلندا الفوز بهدف نظيف.