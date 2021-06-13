لاعب الأهلي السابق: الزمالك سيُشجع الأهلي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، إنه لأول مرة في تاريخ مصر سيُشجع الزمالك نظيره الأهلي خلال مباراة الأخير المقبلة أمام نظيره الترجي التونسي.

وعلل عبد الجليل، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية النهار، تشجيع الزمالك للأهلي خلال المباراة بسبب ما فعله الترجي، قائلاً:"لا أريد التحدث عن الأمر".

وكان عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، إرسال ناديه شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتابع لاعب الأهلي السابق:"الزملكاوية يريدون من قلبهم فوز الأهلي بسبب مصر في المقام الأول ثم لما حدث من الترجي، وأعتقد ذلك الذي من المفترض أن يتم حتى وإن لم يكن هناك شيء قد حدث فلابد أن يُشجع الأهلي والزمالك بعضهما البعض".

وأتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته بقوله:"أتصفح اليوتيوب وجروبات زملكاوية تقول إننا سنُشجع الأهلي في هذه المباراة بسمع جميع وجهات النظر".

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي مساء يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.