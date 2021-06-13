سر تواجد ترزيجيه في مران النادي الأهلي

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ظهر محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، في النادي الأهلي، على هامش مران الفريق اليوم الأحد، قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تُقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام يوم 26 من الشهر الجاري.
وحرص تريزيجيه على حضور المران الختامي للأهلي لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام الترجي.
وبدأ تريزيجه مشواره الكروي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حتى تم تصعيده للفريق الأول؛ ليبدأ بعدها رحلته الاحترافية بأندرخلت البلجيكي مرورًا بروايال موسكرون ثم قاسا باشا التركي ثم أستون فيلا.
وفاز تريزيجيه مع النادي الأهلي كأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بالإضافة إلى لقبي الدوري المصري والسوبر المصري مرتين.
ويخضع جناح أستون فيلا لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة ليفربول بالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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