يورو 2020 | هل يستطيع إريكسن العودة للملاعب؟ .. طبيب مختص يجيب

علق فينسينزو إيراسيتانو، الطبيب المتخصص في حالات وجراحات الطوارئ، على حالة الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان، التي خطفت قلوب كل المتابعين خلال المواجهة التي جمعت بين منتخبي الدنمارك وفنلندا، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020 على ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وتعرض كريستيان إريكسن للاغماء لمدة 10-15 دقيقة على أرض ملعب باركين بمدينة كوبنهاجن خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة يورو 2020.

وأضطر الأطباء إلى استخدام جهاز الصدمات الكهربائية لإنعاش قلب إريكسن وإنقاذه من الموت المُحقق، ونجحت في النهاية المحاولات قبل نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال إيراسيتانو، في تصريحات صحفية نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “في الحقيقة السؤال الصعب الآن هو ما السبب وراء أزمة إريكسن؟ الإجابة عن هذا السؤال تصعب علي جميع الأطباء في الوقت الحالي، لأن اللاعب قام بكل الفحوصات اللازمة في إيطاليا”.

وأضاف: “كما أن الاختبارات الطبية التي تجرى هنا ليست شائعة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه في لحظة معينة من الحياة يمكن أن تتعرض لمشكلة دون سابق إنذار، فلنتظر التقارير النهائية، فهي ستثبت شيئًا ما يغفل عنا”.

وعن إمكانية عودة إريكسن لممارسة كرة القدم، أجاب إيراسيتانو؟ أعتقد أنه لم يتم الكشف عن أي شيء حتى الآن، نعم يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى، إلا أنه من السابق لأوانه قول ذلك الآن”.

واختتم طبيب الطوارئ: “لكن هناك حالات من هذا النوع وعادة إلى طبيعتها، فأنا أقارن حالة إريكسن بالحارس إيكر كاسياس، الذي عاد إلى التدريبات مرة أخرى بعد أكثر من مشكلة مفاجئة”.

وشارك لاعب منتخب الدنمارك على مدار موسم ونصف مع الانتر في 43 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي، سجل خلالهم ثلاثة أهداف، علمًا بأنه شارك في 226 مباراة بمنافسات الدوري الانجليزي رفقة توتنهام هوتسبير وسجل 51 هدفًا خلال 6 مواسم ونصف الموسم (2013-2020).