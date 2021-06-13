صفقات برشلونة | تأجيل إعلان التعاقد مع ديباي

اقترب نادي برشلونة من إعلان التعاقد مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بناء على طلب مواطنه رونالدو كومان المدير الفني للبرسا.

ويعتبر ديباي هدف نادي برشلونة في الوقت الحالي، وذلك مع انتهاء عقده مع ليون وإمكانية ضمه مجانًا في الميركاتو الصيفي 2021.

وحاول الطرفان إعلان الصفقة قبل خوض منتخب هولندا مباراته الأولى في بطولة أمم أوروبا اليورو 2020 أمام أوكرانيا، لكن النادي واللاعب هادئان قررا التأجيل والانتظار، خاصة بعد أن قال ديباي نعم لبرشلونة، حسبما ورد بصحيفة سبورت الكتالونية.

وقام برشلونة بتحسين عرضه الأول مقابل سنوات أقل يلعبها للبرسا، واتفق مع اللاعب على التوقيع لمدة موسمين مع وجود خيار ثالث إذا تم تحقيق أهداف معينة، وسيتم إعلان الصفقة الأسبوع المقبل.

وظهر قميص ديباي في متجر برشلونة لبيع القمصان الرسمية للنادي، وبعد تداول الخبر تم إغلاق الموقع الرسمي لمتجر نادي برشلونة، ليُعلن عن وجود أعمال صيانة، مما يعني اقتراب البرسا من إ‘لان الصفقة.

ويخشى برشلونة تكرار ما حدث مع مواطنه جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، بعدما كان قريبًا من الإتقال إلى البرسا ثم حول وجهته في الساعات الأخيرة ووقع لباريس سان جيرمان.