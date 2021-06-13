يورو 2020 | كورونا يضرب كانسيلو.. ودالوت البديل في البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن إصابة ظهير أيمن الفريق الأول بنادي مانشستر سيتي، جواو كانسيلو، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مما سيجعله يغادر قائمة المنتخب البرتغالي.

وخضع كانسيلو لاختبارات شاملة خلال الساعات الماضية، وتبينت إصابته بالفيروس، الذي أدى إلى استبعاده من قبل المدرب، فرناندو سانتوس.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيانه :”تم إبلاغ السلطات الصحية المجرية على الفور وتم وضع اللاعب في العزل الانفرادي”.

أضاف البيان :”وفقًا لبروتوكول كوفيد -19 الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل مباريات يورو 2020، خضع جميع اللاعبين وأعضاء الوفد يوم السبت لاختبارات RT-PCR ، وكانت النتائج سلبية باستثناء جواو كانسيلو”.

وقام منتخب البرتغال باختيار البديل على الفور باستدعاء ظهير مانشستر يونايتد المعار في الموسم الماضي إلى ميلان، ديوجو دالوت، ليحل محل كانسيلو في قائمة أبطال يورو 2020 .

وتبدأ البرتغال مشوارها في دور المجموعات من بطولة يورو 2020 يوم، الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت “القاهرة” أمام المجر، حيث يتواجد في المجموعة السادسة والأخيرة بجانب منتخبات، فرنسا ألمانيا والمجر.