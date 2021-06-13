صفقات الهلال | حارس أبها مستعد لكسر عقده للانتقال إلى الزعيم

يرحب المغربي عبدالعال محمدي حارس مرمى فريق أبها السعودي، بكسر عقده مع النادي، في سبيل الانتقال إلى الهلال، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويعتبر حارس أبها الأكثر تصديًا للكرات في دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، برصيد 118 تصديًا متفوقًا على كل حراس الدوري.

وقال الحارس في تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية: “لم يصلني أو وكيل أعمالي حتى الآن أي طلب من النادي العاصمي، أنا الآن مرتبط في معسكر منتخب بلادي”.

وأضاف: “لو حصل وطلبني الهلال سأقبل دون أي تردد، بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبطل أكبر القارات تمثيله خطوة احترافية كبيرة، الهلال أفضل وأقوى الفرق وتمثيله شرف لأي لاعب، فريق يضم أفضل العناصر المحلية، إضافة لأجانبه المميزين”.

وأكمل حديثه: “من ضمن شروطي كسر العقد إذا حصل لي عرض مناسب من أي ناد آخر، وأنا أثق في إمكاناتي وقدراتي في تمثيل أي فريق”.

وبسؤاله عن تلقي شباكه 50 هدفًا، رد قائلًا: “مع الأسف أغلبها من أخطاء فردية وضربات جزاء، لكنني نجحت في التصدي لـ118 كرة”.

واختتم: “الفريق الآن يحتاج إلى عمل كبير وتجهيز مبكر، والآن لا نعلم ماذا سيحصل، ولا نعرف موعد العودة حتى الآن؟ وهل الإدارة ستستمر أو لا؟ وهل المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي سيستمر؟، الوضع لا يزال غامضًا، وأتمنى أن توضح الأمور أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة”.