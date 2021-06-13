صفقات ريال مدريد | هذه خطة الملكي “لخطف” هالاند

يسعى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بكل قوة، من أجل تحقيق مطالب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولى القيادة الفنية للبيت الأبيض، عقب رحيل زين الدين زيدان عن منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وتعاقد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، مع النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال مجانية قادماً من بايرن ميونيخ، ليكون إضافة جيدة لخطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يجيد المدافع النمساوي اللعب في أكثر من مكان.

جماهير الريال مازالت تبحث عن الصفقة المثالية التي تجلب البطولات وتحصد الأرقام القياسية، ويبدو أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند هو الهدف المتميز الذي يسعى له الريال، ليعيد الميرنجي إلى المنافسات المحلية والأوروبية.

وبحسب موقع برنابيو، فإن الخيار الأول لدى إدارة ريال مدريد كان الحصول على الدولي الفرنسي كيليان مبابي، ولكن إدارة الملكي تدرك صعوبة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عنه هذا الصيف، ولهذا يسعى الريال من أجل التعاقد مع النرويجي هالاند بدلاً عنه.

خطة مدريد لخطف هالاند

ووفقًا لما نشره موقع برنابيو، فأن ريال مدريد سيُركز على هالاند إذا ظل وضع مبابي صعباً، حتى وإن كان المبلغ المطلوب من دورتموند لبيع هالاند أكثر تكلفة من قيمة المهاجم الفرنسي، حيث يُقدر سعره بحوالي 145 مليون يورو.

أما الصعوبة الأخرى لإتمام صفقة هالاند، هو أن بوروسيا دورتموند قريب من بيع سانشو إلى مانشستر يونايتد، مقابل 100 مليون يورو ولهذا لن يحتاجون إلى بيع هالاند.

لذلك فإن الحل الوحيد بالنسبة لنادي ريال مدريد هو جعل هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا بالإضافة إلى والده يشكلون ضغطاً على النادي الألماني لإجباره على الموافقة على بيعه هذا الصيف.