موسيماني يترقب موقف وليد سليمان من مواجهة الترجي

يترقب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، موقف وليد سليمان لاعب فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، من مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض سليمان للإصابة خلال مران الأمس السبت، غادر على إثرها ملعب مختار التتش،حددها أحمد أبوعبله طبيب الأهلي بأنها كدمة قوية في وجه القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تُقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام يوم 26 من الشهر الجاري.

ويخضع سليمان لفحص طبي، مساء اليوم الأحد على هامش مران الأهلي، سيحدد موقفه من المشاركة في التدريبات من عدمها.

ويخشى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أن يفقد اللاعب خلال مواجهة الترجي، في ظل إصابة محمد مجدي أفشه صانع ألعاب الفريق والذي يغيب أيضًا عن اللقاء.