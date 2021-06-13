صفقات ريال مدريد | أنشيلوتي يُطالب الملكي بالتحرك لضم نجم تشيلسي

يعمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، علي تدعيم صفوف الفريق، ليكون مثالياً وجاهزاً في أقرب وقت لبداية الموسم الجديد مع القيام بسوق انتقالات جيد، يليق بمنافسات الملكي.

المدرب الإيطالي أنشيلوتي، لازال يبحث في مستقبل العديد من اللاعبين رفقة الفريق الأول في الأسابيع المقبلة، فعلى سبيل المثال، فإن كارليتو قرر الاستغناء عن ألفارو أودريوزولا، الذي دخل دائرة اهتمام العديد من الفرق الكبرى من بينهم قطبي إيطاليا ميلان والإنتر.

وكانت هناك تقارير تؤكد على أن أنشيلوتي أبرم اتفاق مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، برحيل أكثر من لاعب، إذ يمتلك ريال مدريد الآن قائمة مكونة من 30 لاعبًا، ويريد النادي خفض القائمة إلى 25 لاعب.

وبشأن ملف اللاعبين القادمين إلى النادي الملكي، فبعد تأكيد التوقيع مع ألابا مدافع نادي بايرن ميونيخ، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم والاولوية هي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مع وجود هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، كخيار ثانٍ، لكن المدرب الإيطالي وضع اسماً آخر على الطاولة.

أنشيلوتي يطلب فيرنر من تشيلسي

بحسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي طلب من إدارة النادي الأبيض، الدخول في مفاوضات مع نادي تشيلسي لمعرفة إمكانية التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، ليكون هدف جيد في تدعيم الخط الأمامي للميرنجي في الميركاتو الصيفي 2021.

ووصل تيمو فيرنر المهاجم الألماني، إلى تشيلسي في الصيف الماضي، وسجل بقميص البلوز 12 هدفاً وصنع 11 في 52 مباراة، وتُوج أيضا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون هذه المرة الاولى التي يرتبط فيها الريال باللاعب صاحب الـ 25 عاماً، حيث كان ضمن أفكار الريال منذ أن كان نجماً لفريق لايبزيج، ولكنه لا يبدو أولوية في الوقت الحالي رغم إعجاب أنشيلوتي به.