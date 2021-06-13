مذبحة في الزمالك بأوامر كارتيرون

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على قائمة الراحلين عن النادي بشكل مبدئي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، نظرًا لعدم حاجته إليهم.

ويعتبر التونسي حمزه المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك، أولى الراحلين في الصيف، خاصة وأنه يشغر مكان عنصر أجنبي في الفريق، ولم يقدم المستوى الذي ينتظره الجميع باعتباره أجنبي وسيعتمد على حازم إمام بجانب اللاعب الشاب أحمد عيد مع إمكانية تدعيم هذا المركز.

ورحب كارتيرون برحيل أحد الحراس الثلاثة، محمد عواد ومحمود جنش ومحمد أبوجبل؛ وذلك بسبب الأزمات المستمرة مع تصعيد الحارس أحمد نادر السيد بعد ظهوره بشكل جيد في فريق 99، ولم يحدد بعد اسم الحارس.

ويرغب المدرب الفرنسي التضحية بواحد من ثنائي الهجومي الأجنبي، حميد أحداد أو سيف الدين الجزيري بسبب ضعف المستوى الفني للمهاجم المغربي، بالإضافة إلى ارتفاع المقابل المادي للتونسي في حال تفعيل بند الشراء مع المقاولون العرب.

كما يبحث مدرب الزمالك، التعاقد مع مهاجم أجنبي على مستوى عالي، ويناقش الملفات المقدمة إليه للتعاقد مع مهاجم يصنع الفارق هجوميًا.