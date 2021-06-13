قلق في ليفربول بسبب كوبا أمريكا

يخيم القلق على نادي ليفربول قبل ساعات من إنطلاق إفتتاحية بطولة كوبا أمريكا بين منتخب البرازيل وفنزويلا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إصابة 12 فردًا من بعثة منتخب فنزويلا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويخشى ليفربول إصابة ثلاثي الفريق أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو المتواجدين مع منتخب السامبا،بفيروس كورونا، مما قد يؤثر على موسم الريدز الجديد أو الفترة التحضيرية، حسبما ورد بصحيفة ليفربول إيكو.

وتم تحويل كأس كوبا إلى البرازيل قبل 13 يومًا بعد استبعاد الأرجنتين من دور المضيف بسبب قيود فيروس كورونا مع استبعاد كولومبيا بسبب الاضطرابات في البلاد.

ورفض بيكر إقامة البطولة قائلا: “لسنا سعداء بإقامة كوبا أمريكا في البرازيل، لعدة أسباب سواء أسباب شخصية أو مهنية، ولن نرغب أن تتحول القضية لمشكلة سياسية نحن البطولة ولكن لن نقول لا للبرازيل أبدا”.

وينحاز التاريخ لمنتخب البرازيل، إذ لم يخسر السامبا في أي مرة من المرات الخمس السابقة التي أقيمت البطولة في بلادهم، وكان آخرها في عام 2019، بمشاركة أليسون وفيرمينو بهزيمة منتخب بيرو بثلاثية مقابل هدف.