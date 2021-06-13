صفقات النصر | بعد فشل التعاقد مع الونش وبانون اتجاه لضم الأحمد

يكثف مجلس إدارة نادي النصر، جهوده خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل البرازيلي مايكون، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ودخل مسئولو العالمي في مفاوضات ثنائي دفاع قطبي الكرة المصرية محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمغربي بدر بانون مدافع الأهلي، لكنه واجه صعوبة في التعاقد مع أحدهما في ظل رغبة الناديين بالاحتفاظ بهما، حسبما ورد بصحيفة البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر حاول التعاقد مع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي مدافع فريق فالنسيا الإسباني، لكن ميديا برازيلية أكدت أن صاحب الـ 32 عامًا اتفق مع نادي ساو باولو البرازيلي.

فيما أكدت صحيفة الجزيرة أن إدارة النصر وضعت مدافع الفيصلي الشاب وليد الأحمد ضمن خياراتها، بسبب رغبة الجهاز الفني بقيادة مانو مينيز بالتعاقد مع مدافع محلي حتى يتم الاستفادة من العناصر الأجنبية السبعة في بقية المراكز.

واستقر النصر على اختيار الأحمد الذي يتمتع بتكوين جسماني رائع ومستوى كبير من خلال مشاركته مع الفيصلي في مباريات قويه الموسم الماضي، إضافة إلى تأسيسه الفني السليم من خلال الفئات السنية بنادي الهلال.

ومن المنتظر أن يفتح النصراويون خلال الأيام القليلة المُقبلة ملف المفاوضات مع وكيل اللاعب، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

ونجح النصر في الظفر بصفقتين من العيار الثقيل، حيث وقع مع البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي غوانغزو الصيني، والكاميروني فينسان أبو بكر من نادي بيشيكتاش التركي.