الامارات | بالفيديو: "البطل" الذي أنقذ إريكسن من الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "البطل" الذي أنقذ إريكسن من الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية بأن قائد منتخب الدنمارك سيمون كيير كان البطل الحقيقي في عملية إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن الذي سقط فجأة دون أي احتكاك مع أحد اللاعبين خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا، أمس السبت، في اليوم الثاني من كأس أوروبا لكرة القدم، وانتهت بفوز فنلندا بهدف نظيف.

وقالت الصحيفة إن كيير أسرع في الذهاب نحو إريكسن بمجرد سقوطه وعّل من وضعيته لمنع ابتلاع لسانه لحظة إغمائه، ثم قام بعمل إنعاش قلبي ورئوي لإريكسن، قبل وصول الطاقم الطبي مما منح زميله .

وأشادت الصحيفة بموقف قائد منتخب الدنمارك في التعامل مع بقية زملاءه حتى الاطمئنان على حالة إريكسن والعودة إلى مجريات المباراة لدى استئنافها بعد ساعة ونصف من توقفها حتى وصول نبأ استفاقة اللاعب من الغيبوبة.

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