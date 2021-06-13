شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة إريكسن: «يحتاج مزيدا من الفحص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن خلاله آخر تطورات الحالة الصحية لنجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن الذي تعرض لأزمة قلبية مساء أمس.

وسقط كريستيان إريكسن قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020، وتم إجراء الإسعافات الاولية والإنعاش القلبي على أرض الملعب حتى استعاد وعيه ونُقل لاحقًا إلى المستشفى.

وتوقفت المباراة مؤقتًا لكنها استؤنفت حتى النهاية، حيث فازت فنلندا 1-0 مع إضاعة الدنمارك ركلة جزاء في وقت متأخر.

وقال الاتحاد الدنماركي في بيانه: «اللاعبون الذين تصرفوا بشجاعة عندما انهار إريكسن وبعضهم بكي تلقوا مساعدة في الأزمة بعد الحادث».

وأضاف البيان: «تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان إريكسن الذي أرسل تحياته لزملائه في الفريق. حالته مستقرة ولايزال في المستشفى لإجراء مزيد من الفحص».

وتابع: «فريق وموظفو المنتخب الوطني تلقوا المساعدة في الأزمات، وسيواصلون التواجد هناك لبعضهم البعض بعد حادثة السبت.. نود أكثر من الجميع على التحيات القلبية لكريستيان إريكسن من المشجعين واللاعبين والعائلات الملكية من كل من الدنمارك وإنجلترا والاتحادات الدولية والنوادي وما إلى ذلك».

واختتم: «نشجع الجميع على إرسال تحياتهم إلى اتحاد كرة القدم الدنماركي، حيث نتأكد من نقلها جميعًا إلى كريستيان إريكسن وعائلته».

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