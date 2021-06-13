شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تنظيم احتفالية رياضية في حديقة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى غانم مبارك الهاجري رئيس اتحاد كرة اليد، ورئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم السابق، ومدير عام كل من مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء وحديقة الحيوان في مدينة العين، البطل الإماراتي العالمي لسباقات القدرة والتحمل راشد بطي ممثل دولة الإمارات وشرطة أبوظبي، وتأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات لاحتفالات الدولة بعيدها الخمسين وإقامة حدث رياضي في حديقة العين، ليتم التعريف أكثر بما تحمله تضاريس الحديقة التي أصبحت معلماً بارزاً لتاريخ الإمارات المعاصر وما تمثله لسكان مدينة العين، بجانب إبراز مدى التطوير لهذا الصرح والمعلم الرائع.

وسيتم تنظيم الحدث وفق الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه المناسبات، على أن يحدد الموعد لاحقاً مع القائمين على التنظيم وبدعم من الجهات المعنية، حيث من المقرر أن تتم إقامة حدث رياضي لجميع شرائح المجتمع وترصد له جوائز تحمل تذكارات خاصة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.