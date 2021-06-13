شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكاسو» يتحدى «الزاركا» في اللقاء الرابع بكأس الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار فان وارجيم في بلجيكا اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

يتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 12 خيلاً سبق لها تحقيق العديد من الانتصارات، ويتصدر القائمة الجواد البلجيكي «الزاركا دي اي» لمالكه ومدربه يوهان فيرستربين وبقيادة جوريكو بوجارتس، ويبحث الجواد البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل «البحر» عن لقب السباق، بعد سلسلة من النتائج الجيدة أبرزها الفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بنفس المضمار الشهر الماضي لمسافة 2300 متر.

الجدير بالذكر أن «الزاركا» سبق له الفوز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1300 متر، والذي جرى بمضمار دوندخت الهولندي يوم 16 يونيو 2019.

ويتحدى «بيكاسو تي» لاس بي إم لسباقات الخيول بإشراف مولد بوستما وقيادة ستيفن هيلين، غريمه «الزاركا» ويسعى لقلب الطاولة عليه في اللقاء الرابع، حيث سبق له أن حل الثاني بفارق عنق، وفي المركز الثالث مرتين عنه.

وينافس على اللقب «بايثا دي أي» لأسامة موصلي، بإشراف سي وولترس وقيادة أنجلينا باتست، و«الحفار» بقيادة ستيفان برو و«سايبل الموري» بقيادة ليز ديتيرن وكلاهما بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد.