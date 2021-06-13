التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكرواتيا في بطولة اليورو 2020

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

يترقب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، انطلاق القمة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا، في كأس أمم أوروبا "يورو 2020".



المباراة تنطلق في الرابعة عصر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن.

ذكرت تقارير صحفية أن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، استقر على الدفع بجوردان بيكفورد في حراسة المرمى، خلف رباعي الدفاع بين تشيلويل وجون ستونز وهاري ماجواير وكايل ووكر.

وفي خط الوسط يشارك بنسبة كبيرة كل من ماسون ماونت وديكلان رايس وفيل فودين، خلف ثلاثي الهجوم رحيم سترلينج وهاري كين وماركوس راشفورد.

في المقابل، استقر زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أيضا، على ملامح التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة "الأسود الثلاثة".

وبنسبة كبيرة ستضم تشكيلة الكروات دومينيك ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، مع شيمي فرساليكو ودوماغوي فيدا وكاليتا كار وبورنا باريسيتش وماتيو كوفاسيتش وأنتي ريبيتش ومارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش وبرونو بيتكوفيتش.