الامارات | محمد صلاح يحذف صورة له على البحر.. "خانه توقيت النشر"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحذف صورة له على البحر.. "خانه توقيت النشر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول صورة على حسابه في "تويتر"، واضطر إلى حذفها بعد أقل من ساعة على نشرها، بعد أن خافه التوقيت في النشر خصوصاً أنها تزامنت مع الإصابة الخطيرة للاعب الدنمارك كريستيان إريكسن الذي توقف قلبه وسقط في الملعب، أمس السبت، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في نهائيات كأس أمم أوروبا.

ودفعت الانتقادات الكثيرة محمد صلاح إلى حذف الصورة التي ظهر فيها وهو يقضي إجازته في الشواطئ المصرية، وذلك مراعاة لمشاعر الجماهير التي تأثرت بسقوط إريكسن وتوقف نبضها قلقاً على اللاعب الذي سقط على الأرض في الدقيقة 42 من المباراة دون أي احتكاك مع أي لاعب وتدخلت الأجهزة الطبية لإنعاشك بصدمات كهربائية وسط حالة هلع ورعب عاشها الجمهور واللاعبون في الملعب والمتابعين عبر الشاشات.

يذكر أن حالة إريكسن مستقرة حالياً وهو حالياً في المستشفى، يحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" .

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