شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. كورونا تحرم البرتغال من كانسيلو وظهير مان يونايتد بديلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم استبعاد جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرتغال من قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وأضاف الاتحاد البرتغالي في بيانه أن اللاعب ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد الذي لعب الموسم الماضي معارا إلى ميلان، سيأخذ مكان كانسيلو حيث أنه لن يلحق بماريات البطولة التي يستهلها منتخب البرتغال أمام المجر يوم الثلاثاء 15-6-2021، ثم ألمانيا 19-6، ويختتم مباريات المجموعة بمواجهة فرنسا 23-6.

وخاض كانسيلو موسمًا ناجحًا من مانشستر سيتي حقق خلاله لقب الدوري الإنجليزي ووصل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي خسرها أمام تشيلسي.