تعرف على موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدأ منتخب البرازيل حملة الدفاع عن لقبه كبطل لكوبا أمريكا مساء يوم الأحد، حين يلتقي فنزويلا في مباراة الافتتاح.



وتقام كوبا أمريكا 2021 في البرازيل بعدما تم نقلها مسبقاً من المنظمين السابقين كولومبيا والأرجنتين، لأسباب سياسية وصحية.

من المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين البرازيل وفنزويلا، في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة فجرا بتوقيت أبوظبي، على ملعب ماني جارينشا الوطني.

وتقام المباراة في إطار المجموعة الثانية من البطولة التي تضم أيضا كل من كولومبيا والإكوادور.

ستقوم قنوات "بي إن سبورتس ماكس 5" وآرينا سبورت الصربية "1" بنقل أحداث المباراة مباشرة.

وتقام بعد هذا اللقاء بـ3 ساعات، مباراة أخرى تجمع بين منتخبي كولومبيا والإكوادور في إطار نفس المجموعة.