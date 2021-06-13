شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الشرقي يشيد ببطولات الفجيرة لكرة السلة للجاليات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفحيرة: نزار جعفر

ثمن الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جهود اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة لكرة السلة، والدور المهم الذي لعبته في أن تكون كرة السلة لعبة رائدة جماهيرياً على مستوى الجاليات المقيمة في الدولة وخصوصاً في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي، بعد نجاحها في تنظيم قرابة ال50 بطولة على مدى السنوات الماضية في ملاعب وصالات الفجيرة المختلفة وبجهود ذاتية، متمنياً أن تمتد هذه الحالة الإيجابية لتشمل ممارسة رياضات أخرى والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تحظى بها الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقباله علي محمد بن خاتم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة الدائمة لبطولات كرة السلة للجاليات، والفلبيني جون ليكموان المنسق العام، وأشار إلى أن لعبة كرة السلة في الفجيرة أصبحت بمثابة أسلوب حياة وواجهة رياضية وترويحية واجتماعية مهمة لأبناء الجاليات المقيمة في الفجيرة والمنطقة الشرقية، معرباً عن سعادته لاستمرار البطولات والفعاليات الرياضية.

وقال الشامسي: «بطولات السلة بدأت منذ العام 2009، ونحن مستمرون في تنظيم هذه الفعاليات التي وصل عددها نحو 48 بطولة وبمشاركة أكثر من 50 فريقاً ومن مختلف الجاليات العربية والآسيوية، وسعداء بشكل أكبر لكون هذه البطولات كشفت العديد من المواهب واللاعبين المواطنين الذين تم لاحقاً انضمامهم لأندية الدولة ومشاركتهم في البطولات الرسمية».

وأكد ليكموان المنسق العام أن ممارسة كرة السلة في الفجيرة، أصبحت بمثابة تقليد رياضي ومجتمعي شبه دائم، مشيراً إلى أن كل البطولات حظيت بمشاركة فعالة فاقت 1200 فريق خلال السنوات الماضية بواقع 19 ألف لاعب تقريباً مما جعلها البطولة المجتمعية الأولى على مستوى الإمارات.