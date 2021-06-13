شكرا لقرائتكم خبر عن جاني نائباً لرئيس الاتحاد العربي للترايثلون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعرب عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة كرة قدم الصالات عن سعادته بالفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون، خلال الانتخابات التي جرت، أمس الأول الجمعة، في القاهرة بمشاركة 16 دولة عربية في التصويت، وقال جاني: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة الجميع وأن أكون خير ممثل وسفير للإمارات في المحفل العربي».

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للترايثلون يرأسه أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للترايثلون.

وأشاد عبدالملك جاني بالتعاون الكبير من قبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء المجلس، كما أشاد بالدعم الكبير الذي حصل عليه من قبل اتحاد الإمارات للترايثلون برئاسة خالد الفهيم رئيس الاتحاد، وختم تعليقه بتسليط الضوء على النشاط الكبير لاتحاد الإمارات للترايثلون، وقال: «بدأ هذا الاتحاد يحتل مكانته بين الاتحادات الأخرى من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينظمها، ولولا جائحة كورونا التي أثرت في شتى المناحي في العالم، لفرض الاتحاد نفسه بشكل أكبر، ونظم عدداً أكبر من البطولات».

وأضاف: «نجحنا في كسب ثقة الاتحاد الدولي للترايثلون بفوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة العالم للترايثلون في العاصمة أبوظبي في نوفمبر 2021 ما يؤكد ثقة العالم بدولة الإمارات في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث والبطولات لما تزخر به من إمكانات كبيرة وبنية تحتية متميزة من كافة النواحي، بالإضافة إلى سواعد الشباب الذين اكتسبوا خبرات كبيرة في التنظيم والاستضافة».