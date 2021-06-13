شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان: الإمارات جاهزة لتنظيم أروع نسخة من خليجي السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يستهل شباب الأهلي مشواره في النسخة 40 من بطولة الأندية الخليجية أبطال كرة السلة، بمواجهة النصر السعودي يوم 18 يونيو الجاري، في افتتاح البطولة التي تحتضنها صالة قلعة «الفرسان».

تمتد المنافسة حتى ال26 من الشهر نفسه، وتكشف اللجنة المنظمة عن تفاصيل التنظيم في المؤتمرالصحفي الذي تعقده ظهر اليوم بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

ويخوض «الفرسان» مباراته الثانية في الدور التمهيدي أمام الأهلي البحريني يوم 20 يونيو، قبل أن يواجه في المباراة الثالثة الكويت الكويتي يوم 22 يونيو، ويختتم لقاءاته في الدور التمهيدي أمام الشمال القطري يوم 23 يونيو، وينطلق نصف النهائي يوم 25 يونيو، على أن تختتم البطولة يوم 26 من الشهر نفسه، بإقامة مباراة تحديد الثالث والرابع، وتعقبها المباراة النهائية وحفل التتويج.

يبحث شباب الأهلي عن اللقب الرابع له في البطولة، بقيادة المدرب المصري أحمد عمر، الطامح لاستعادة اللقب، بعد ثلاثية أعوام 2015 و2016 و2017، ويعزز طموح ممثل سلة الإمارات، أن البطولة تقام على أرضه علاوة على خبرته في التعامل معها والإمكانات الفنية العالية لمحترفيه الأجانب والمواطنين ومن أبرزهم قيس عمر، علاوة على الوفرة العددية من اللاعبين البدلاء الجاهزين.

وأكد عبد اللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، نائب رئيس اتحاد الإمارات، اكتمال الاستعدادات للتنظيم من كافة الوجوه، ووجه الشكر لنادي شباب الأهلي مستضيف البطولة على الجهود المبذولة في استضافة عرس كرة السلة الخليجي.

وقال الفردان، ل«الخليج الرياضي»: الإمارات ممثلة في نادي شباب الأهلي، جاهزة من كل الوجوه لاستقبال البطولة، ونثق كلجنة تنظيمية لكرة السلة الخليجية بأن النسخة 40 ستكون الأجمل على الإطلاق من خلال ما لمسناه في اجتماعاتنا التنسيقية مع المسؤولين في نادي شباب الأهلي، وكل الشكر والتقدير للواء محمد أحمد المري رئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي على دعمه ومتابعته الحثيثة لكل مجريات التنظيم، والذي يجعلنا واثقون من نجاح البطولة، فاللواء المري يقوم بجهد كبير من أجل إخراج التنظيم في أروع صورة، وبما يليق بسمعة الإمارات المرموفة في استضافة وتنظيم المحافل الرياضية الدولية على كل المستويات.

وتوجه الفردان بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعرب عن آماله في مواصلة شباب الأهلي التفوق لسلة الإمارات التي تهيمن على ألقاب النسخ الخمس الأخيرة للبطولة، كما تمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة من أجل عكس الصورة المشرقة لكرة السلة الخليجية التي تشهد تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة.