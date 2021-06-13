شكرا لقرائتكم خبر عن مليون درهم من المجلس الرياضي لتجهيز سالم عبد الرحمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج دعم مجلس الشارقة الرياضي لمتابعته واهتمامه بتطور لاعبي النادي وتفوقهم ما أدى لتحقيق الإنجازات.

ومنذ أيام انطلق المعسكر التدريبي المغلق الذي نظمه النادي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي لتحضير الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين استعداداً للمشاركة في المحافل والبطولات الدولية المقبلة وأهمها المشاركة في بطولة العالم للشطرنج التي ستنطلق في يوليو القادم في مدينة سوتشي الروسية، حيث سيشارك الفتي الذهبي بمعنويات عالية وتجهيزات رفيعة المستوى بعدما دخل قائمة أفضل 31 لاعباً على مستوى العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج السريع لشهر يونيو 2021.

وأشاد جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالدعم الخاص والمتابعة الدؤوبة التي يحظى بها الفتى الذهبي من قبل مجلس الشارقة الرياضي، وأكد أن النادي عمل خلال الفترة الماضية بالتعاون مع إدارة الشؤون الرياضية والتطوير بالمجلس الرياضي لوضع خطة عمل مدروسة للفتى الذهبي، وأن المجلس الرياضي اعتمد مبلغ مليون درهم لإعداد سالم خلال السنتين القادمتين.