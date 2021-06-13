حلمي طولان: تجربة بيراميدز فاشلة ودمرت الكرة المصرية



الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث حلمي طولان لاعب الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبي حاليًا، عن ظاهرة ارتفاع أسعار اللاعبين بالدوري المصري بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية، والتي وصلت لأسعار خيالية بحسب البعض، آخرها أزمة تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك.

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن “فريق بيراميدز هو السبب الأساسي لكل ما يحدث حاليًا، والسبب في ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل جنوني”، مضيفًا: "كنت أكدت في بداية انطلاق تجرية نادي بيراميدز، أنها ستكون بمثابة خراب على الكرة المصرية، وقد كان، فنحن نعاني حاليا بسبب ما فعله بيراميدز".

وتابع طولان: "تجربة بيراميدز فاشلة، ولا يتعدى تقييمها 4 من 10، فما هي إلا خراب على الكرة المصرية فقط وليست إضافة كما يزعم ويصرح البعض مؤخرًا".

وأكمل: "يجب أن تكون هناك قرارات وآلية محددة؛ للحد من ارتفاع أسعار اللاعبين الجنونية مؤخرًا، فمن الظلم أن يكون هناك لاعب يحصل على 50 مليون جنيه وزميله بنفس النادي يحصل على 2 مليون جنيه".