بعد الأزمة الشهيرة.. "كاف" يحدد موعد ومكان لقاء سيراليون وبنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان مباراة سيراليو وبنين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تقام في الكاميرون يناير من عام 2022.

وجاء بيان "كاف" عبر موقعة الرسمي، أن مباراة سيراليون وبنين ضمن الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ستقام يوم 14 يونيو 2021 في كوناكري، بغينيا.

وكان من المقرر أن تقام تلك المباراة في 30 مارس على ملعب سياكا ستيفنز في فريتاون، ولكن تم تأجيلها في النهاية من قبل اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل الأزمة

شهدت مباراة منتخبي سيراليون وبنين في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، واقعة غريبة عندما رفض كلا الفريقين خوض اللقاء الذي كان مقررًا، ضمن المجموعة 12 والأخيرة.

المباراة حاسمة في مصير تأهل الفريقين عن طريق خطف البطاقة الثانية في المجموعة، حيث يمتلك فريق بنين سبع نقاط في المركز الثاني، أمام سيراليون بأربع نقاط، بينما ضمنت نيجيريا الصدارة والتأهل برصيد 14 نقطة.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً -بتوقيت القاهرة-، إلا أن المنتخب البنيني تم إبلاغه من جانب مسؤولي الصحة في سيراليون بإصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا، بحسب تقارير صحفية أفريقية.

وعلى الرغم من البلاغ، إلا أن المنتخب البنيني توجه إلى ملعب المباراة ليتم إغلاق أبوابه أمامه ورفض دخول لاعبيه نظرًا لاحتمالية انتقال العدوى إليهم من زملاءهم.

واعترض المنتخب البنيني على نتائج فحص كورونا للاعبيه، حيث وصفها مسؤوليه بأنها "عبث وغير دقيقة"، في إشارة إلى تزويرها لحسم فوز سيراليون باللقاء والتأهل مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا.

وقال الاتحاد البنيني في بيانه: "العار يلاحق الكرة الأفريقية فيما يحدث لنا الآن، نأمل أن يقوم الاتحاد الأفريقي بمسؤولياته وينهي ما يحدث في أسرع وقت".

وعقد رئيس الاتحاد السيراليوني جلسة مع مسؤولي كاف بحضور وزير الرياضة في بنين خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن تأجيل موعد انطلاق اللقاء ليصبح في التاسعة من مساء -بتوقيت القاهرة-.

وفور توجه حافلة الفريق البنيني إلى فندق الإقامة من جديد لحين الموعد الجديد من اللقاء، رفض مسؤولي الفندق دخولهم بحجة إخلاء الغرف الخاصة بهم بعد رحيلهم في المرة الأولى.

وبحلول العاشرة مساءً، نشر الاتحاد البنيني بيانًا جديدًا قال خلاله: "بعد عدة ساعات من المنع، لاعبو بنين أخيرًا أصبحوا قادرين على دخول فندق إقامتهم، الآن علينا الانتظار ومعرفة قرار كاف".

دخول لاعبو بنين إلى فندق الإقامة جاء بعد ساعة من الموعد الجديد المحدد لإقامة المواجهة، في إشارة لعدم إقامتها في موعدها الجديد وعدم الاستقرار على قرار نهائي بشانها.

واختتم الاتحاد البنيني بيانه بقوله: "المباراة لن تقام".