طبيبه السابق في توتنهام: إريكسن عاد من الموت.. ولا أتوقع عودته للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال البروفيسور سانجاي شارما ، أستاذ أمراض القلب في جامعة سانت جورج بلندن، والطبيب السابق لكريستيان إريكسن عندما كان لاعبا بين صفوف توتنهام الإنجليزي، إن الدنماركي قد لا يعود للملاعب مرة أخرى، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء صارم نحو الأمر.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "chroniclelive"، قال شارما -الذي عمل مع إريكسن في توتنهام-: "على أطباء اللاعب والمسئولين عن كرة القدم أن يكونوا صارمين بشأن السماح لإريكسن باللعب مرة أخرى".

وأضاف: "من الواضح أن شيئًا ما حدث بشكل خاطئ، لكنهم تمكنوا من إفاقته، والسؤال هنا ما الذي حدث؟ ولماذا حدث؟".

وتابع: "هذا اللاعب خضع لاختبارات طبية حتى عام 2019 ، فكيف تفسر هذه السكتة القلبية؟"

وواصل: "أنا سعيد للغاية باستقرار حالته، لكن لا أعرف ما إذا كان سيلعب كرة القدم مرة أخرى".

وأكمل: "لنقول ذلك بصراحة، لقد مات إريكسن اليوم وإن كان لبضع دقائق، فهل سيسمح له الطبيب بالموت مرة أخرى؟ الجواب هو لا".

وأردف: "النبأ السار هو أنه سيعيش، والأخبار السيئة هي أنه قد يقترب من نهاية مسيرته، لذا هل سيلعب مباراة كرة قدم أخرى؟ لا أستطيع الإجابة".

وأتم: "في المملكة المتحدة لن يلعب.. سنكون صارمين للغاية بشأن ذلك."