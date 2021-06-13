ضياء السيد: شادي أفضل فنيا من بواليا.. وإبراهيم يتفوق على أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن شادي حسين لاعب الفريق أفضل فنيا من الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي، مضيفًا أن هناك 3 بدائل لعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز أبرزهم محمد إبراهيم ثم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال السيد: "عبد الله السعيد أخطر لاعبي بيراميدز، هو المحرك الأساسي للفريق".

وأضاف: "محمد إبراهيم، محمد مجدي أفشة وصالح جمعة -على الترتيب- أبرز بدلاء للسعيد، لكن إبراهيم في مكان آخر، أفشة أيضا لاعب كبير ومميز وهو المحرك الاساسي لفريق الأهلي".

وعن مفاوضات الزمالك لعودة محمد ابراهيم، وضم صالح جمعة، قال: "شائعات، لم يصلنا شئ رسمي من الزمالك لضد محمد إبراهيم أو صالح جمعة".

وبسؤاله عن الأفضل بين والتر بواليا وشادي حسين، قال مدرب منتخب مصر السابق: "لم أدرب بواليا، لكن شادي أفضل فنيا، لاعبي فريقي هو الأفضل".

وأتم: "لم يتقدم أحد لشراء لشادي، وأتمنى انضمامه لمنتخب مصر قريبا، ي رأيي سيصبح منافس قوي مع محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي".