بالمواعيد والقنوات.. مواجهات اليورو وافتتاح كوبا وودية الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد، عدد من المباريات المتنوعة على صعيد المنتخبات، أبرزها انطلاق مشوار انجلترا في يورو 2020 بمواجهة كرواتيا، ومباراة افتتاح كوبا أمريكا، بجانب ودية للمنتخب الأولمبي.

ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأحد.

يورو 2020

3.00: إنجلترا وكرواتيا (beIN SPORTS MAX HD1).

6.00: النمسا ومقدونيا الشمالية (beIN SPORTS MAX HD2).

9.00: هولندا وأوكرانيا (beIN SPORTS MAX HD1).

كوبا أمريكا

11.00: البرازيل وفنزويلا (beIN SPORTS MAX 5).

2.00 (بعد منتصف الليل): كولومبيا والإكوادور (beIN SPORTS MAX 5).

وديات

7.00: مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا الأولمبي (أون تايم سبورتس 1).